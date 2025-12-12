Milano Cortina 2026 quanto sono sostenibili queste Olimpiadi invernali?

Milano Cortina 2026 si presenta come un'edizione delle Olimpiadi invernali particolarmente orientata alla sostenibilità, con iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale. L'evento punta su energie rinnovabili e standard innovativi di misurazione ambientale, promuovendo un modello più responsabile e eco-friendly per le grandi manifestazioni sportive.

I Giochi Olimpici invernali 2026 si sono presentati come i più sostenibili di sempre, tra energia rinnovabile e nuovi standard di misurazione ambientale. Ma ambientalisti e associazioni denunciano che nei report manchi l’impatto delle opere connesse, dalle strade alla contestata pista da bob. La domanda resta aperta: sostenibilità autentica o un racconto che evita le zone d’ombra?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, quanto sono sostenibili queste Olimpiadi invernali?

