Milano Cortina 2026 super Italia Maschile nello short track | arriva il bronzo olimpico

Lo short track maschile conquista il podio a Milano Cortina 2026, portando a casa il bronzo olimpico. La squadra italiana ha dato il massimo durante la finale, superando avversari agguerriti. I ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e precisione in pista, regalando una medaglia importante alla nazionale. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni mirate. Il risultato accende l’entusiasmo tra gli appassionati di sport in Italia.

Milano, 20 febbraio 2026 – Arriva una splendida medaglia di bronzo dallo short track maschile, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli Azzurri della staffetta maschile volano all’Ice Skate di Milano e fanno la medaglia numero 27 per l’Italia Team. E scendono lacrime a margine di una finale combattuta e accompagnata dal tifo immenso del pubblico sugli spalti. Nella bolgia del palazzetto olimpico, ecco la squadra tricolore prendersi uno storico bronzo. Il team composto da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser sale sul terzo gradino del podio nei 5000 metri, con il tempo di 6:52.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano Cortina 2026, Italia strepitosa nello short track: la staffetta mista è oro olimpico#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track.

Olimpiadi Milano-Cortina: bronzo Italia nella staffetta maschile short track. Fontana solo quinta in quella femminileGli atleti italiani dello short track hanno ottenuto un bronzo nella staffetta maschile ai Giochi di Milano-Cortina, sulla pista di casa.

