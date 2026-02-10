Milano Cortina 2026 Italia strepitosa nello short track | la staffetta mista è oro olimpico

L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track. Alla Ice Skating Arena di Assago, a Milano, gli atleti italiani hanno vinto la finale della staffetta mista dei 2000 metri, chiudendo con il miglior tempo di 2:39. Il pubblico esplode di gioia mentre risuona l’inno nazionale. È una vittoria storica per lo sport italiano.

Milano, 10 febbraio 2026 – E’ risuonato l’inno italiano all’Ice Skating Arena di Assago, a Milano. Si è appena svolta la finale della staffetta mista di short track dei 2000 metri e l’Italia ha conquistato il primo titolo olimpico della storia, in specialità con il tempo di 2:39.019. E anche il pubblico ha cantato e sottolineato il successo azzurro, cantando con gli atleti tricolori, felici e commossi, sul podio. L’Italia, dunque, ha messo al collo un oro olimpico strepitoso, a seguito di una gara eccellente. A salire sul primo gradino sono stati Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Luca Spechenauser.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista il secondo oro a Milano Cortina grazie alla staffetta mista dello short track.

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano Cortina 2026, svelate le torce olimpiche

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio.

Milano Cortina 2026, Sofia Goggia cade nella combinata femminile: le news in direttaAzzurri impegnati in più discipline, dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), passando per sci alpino e biathlon, c ... adnkronos.com

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Italia terza con Pirovano nella combinata donne. Cade Sofia Goggia: che delusioneL'alfiere della prima squadra azzurra (Della Mea nello slalom) è caduta nella prima prova sulla pista delle Tofane ... affaritaliani.it

Con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, AC Milan ha ospitato lunedì pomeriggio a Casa Milan l'ex campione olimpico Evan Lysacek #SportMediaset - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Tomba chiarisce che a Goggia ha detto: "Carino questo bronzo", non "io ho preso solo ori". Il campione azzurro risponde alla polemica dopo la battuta #ANSA x.com