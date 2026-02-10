Milano Cortina 2026 Italia strepitosa nello short track | la staffetta mista è oro olimpico
L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track. Alla Ice Skating Arena di Assago, a Milano, gli atleti italiani hanno vinto la finale della staffetta mista dei 2000 metri, chiudendo con il miglior tempo di 2:39. Il pubblico esplode di gioia mentre risuona l’inno nazionale. È una vittoria storica per lo sport italiano.
Milano, 10 febbraio 2026 – E’ risuonato l’inno italiano all’Ice Skating Arena di Assago, a Milano. Si è appena svolta la finale della staffetta mista di short track dei 2000 metri e l’Italia ha conquistato il primo titolo olimpico della storia, in specialità con il tempo di 2:39.019. E anche il pubblico ha cantato e sottolineato il successo azzurro, cantando con gli atleti tricolori, felici e commossi, sul podio. L’Italia, dunque, ha messo al collo un oro olimpico strepitoso, a seguito di una gara eccellente. A salire sul primo gradino sono stati Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Luca Spechenauser.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
