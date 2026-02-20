Milano Cortina 2026 polemiche su bandiere e partecipazioni E il Cio da che parte sta?

Milano Cortina 2026 si trova nel centro di nuove tensioni dopo che il Cio si è schierato sulla questione delle bandiere e delle partecipazioni. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra le nazioni coinvolte e gli organizzatori italiani, che chiedevano maggiore chiarezza. Nel frattempo, la polemica si è infittita, con alcuni che accusano il Comitato Olimpico di interferire nelle scelte politiche. La questione resta calda e le prossime settimane saranno decisive per stabilire il percorso delle prossime Olimpiadi.

Non bastava il casco olimpico dedicato agli atleti ucraini morti in guerra, il Cio ne ha combinata un’altra delle sue. Siamo all’Arena di Santa Giulia, a Milano. E, in vista della semifinale di hockey femminile Usa-Svezia, un bambino di 12 anni porta con sé la bandiera dell’Unione europea nello zaino. L’addetto alla sicurezza controlla, vede il vessillo, lo blocca. «Simbolo politico, non può entrare». Il controllore ha interpretato le regole del Comitato olimpico internazionale alla lettera: vietato sventolare simboli politici. Ma la bandiera dell’Europa è un simbolo politico o no? Allora qualsiasi cosa ora è un simbolo politico? La Fondazione Milano Cortina 2026 si è successivamente scusata (beh, era il minimo), ammettendo che «la situazione non è stata gestita nel modo corretto». 🔗 Leggi su Panorama.it

