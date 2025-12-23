A Roma, nella caserma Salvo D’Acquisto, il maresciallo Federica Brignone ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. La campionessa di sci si prepara ora in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026, mantenendo alto il suo impegno e la sua determinazione. Un momento importante che segna il suo ingresso ufficiale tra le forze dell’ordine, mentre continua a rappresentare l’Italia nello sport e nella società.

( a skanews) – Si è svolto a Roma, nella caserma Salvo D’Acquisto, il giuramento di fedeltà alla Repubblica del maresciallo Federica Brignone. L’avanzamento straordinario è stato conferito per meriti eccezionali conseguiti nello sport. La sciatrice azzurra è in forza alla Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici dell’Arma e una rappresentanza del Centro Sportivo. Presenti anche i massimi dirigenti dello sport nazionale, tra cui il presidente del CONI e quello della FISI. Federica Brignone: campionessa di ottimismo. guarda le foto Brignone è rientrata alle competizioni dopo un grave infortunio subito in primavera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il giuramento da carabiniere a Roma e il focus su Milano Cortina 2026. Come sta la nostra campionessa di sci?

