Milano-Cortina 2026 paura in halfpipe | Cassie Sharpe cade e viene portata via in barella

Durante le qualificazioni di halfpipe a Milano-Cortina 2026, Cassie Sharpe, sciatrice canadese, è caduta bruscamente e si è fermata immobile sulla neve. La caduta ha suscitato preoccupazione tra il pubblico, poiché l’atleta è rimasta distesa per alcuni secondi prima di essere soccorsa dallo staff sanitario. Sharpe è stata subito caricata su una barella e trasportata via, mentre i funzionari della gara hanno interrotto le qualificazioni. La sua condizione resta da valutare con attenzione.

Attimi di forte apprensione durante la gara di halfpipe a Milano-Cortina 2026: la sciatrice freestyle canadese Cassie Sharpe è caduta nel corso delle qualificazioni ed è rimasta immobile sulla neve, richiedendo l'intervento immediato dello staff sanitario in pista. L'atleta, secondo la ricostruzione dell'accaduto, avrebbe eseguito un salto con un atterraggio non corretto, finendo per impattare con la testa e attirando subito l'attenzione di medici e soccorritori presenti sul posto.