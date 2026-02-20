Milano Cortina 2026 combinata nordica in rimonta per l’Italia | Kostner-Costa chiudono quarti nella Team Sprint

La combinata nordica italiana torna in corsa per Milano Cortina 2026 dopo aver concluso al quarto posto nella Team Sprint. La gara di ieri, 19 febbraio, ha visto Kostner e Costa affrontare una sfida intensa, portando l’Italia vicino al podio. I due atleti hanno mostrato determinazione e velocità, recuperando posizioni nella seconda parte della competizione. La prova ha coinvolto oltre 10mila spettatori allo stadio e ha acceso le speranze di medaglia per gli appassionati italiani. La squadra si prepara ora alle prossime sfide in programma.

MilanoCortina 2026 – E' stata una sedicesima giornata di gare, ieri 19 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di esordi e risultati storici, in classifica, per l'Italia Team. Lo sci alpinismo ha debuttato con gli Azzurri, che hanno chiuso al quinto posto, in seguito nella combinata nordica a due gare distanziate (salto con gli sci e fondo), l'Italia ha avuto uno storico quarto posto. COMBINATA NORDICA – Una rimonta storica di Aaron Kostner, in Team Sprint, insieme a Samuel Costa. Ne salto gli Azzurri avevano chiuso in undicesima posizione. Nella gara di fondo poi hanno spinto con cuore e carattere, fino a sfiorare il podio, chiudendo quarti a più 1'03?5.