Combinata nordica Italia quarta nella Team Sprint | rimonta straordinaria di Costa e Kostner Oftebro entra nella storia

L’Italia conquista il quarto posto nella gara di Team Sprint di combinata nordica, grazie a una rimonta impressionante di Costa e Kostner. La coppia azzurra, partendo dall’11ª posizione dopo il salto, ha recuperato terreno nel fondo, segnando il miglior tempo. La loro performance ha sorpreso gli spettatori, dimostrando grande determinazione e velocità. Nonostante il sogno del podio svanisca all’ultimo istante, la prova resta memorabile. La gara si è conclusa con un risultato che lascia spazio a speranze future.

Dal'11° posto dopo il salto al miglior tempo nel fondo: sfuma il podio ma resta una prova gigantesca. Oro alla Norvegia, Finlandia argento, Austria bronzo. Oftebro firma il tris olimpico. Clamoroso quarto posto per l'Italia nella Team Sprint di combinata nordica ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Samuel Costa e Aaron Kostner partivano dall'undicesima posizione dopo il segmento di salto, ma nella frazione di fondo hanno costruito una rimonta straordinaria, facendo segnare il miglior tempo sugli sci stretti. Una prova di carattere, ritmo e lucidità che ha riportato gli azzurri a ridosso del podio.