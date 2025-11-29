Allegri punta su Leao-Nkunku Vecino regista per Sarri | Milan-Lazio così in campo

Questa sera alle 20.45 il Milan ospita a San Siro la Lazio: ecco le probabili formazioni di Allegri e Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri punta su Leao-Nkunku, Vecino regista per Sarri: Milan-Lazio, così in campo

