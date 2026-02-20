Milan sollievo per l’infortunio di Pavlovic | niente frattura al perone Ecco quando si spera che rientri

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo dopo l’infortunio di Pavlovic, che si è fermato durante la partita contro il Como a San Siro. Il difensore serbo, classe 2001, ha subito una botta forte al perone ma senza fratture, grazie agli esami a cui si è sottoposto. L’assenza di danni ossei permette al giocatore di sperare in un rientro più rapido del previsto. La società spera di vederlo in campo già tra due settimane, a patto che non ci siano complicazioni.

Motivo? Un intervento, durissimo, a tacchetti pieni sulla tibia rifilatogli da Ignace Van der Brempt, difensore dei lariani di Cesc Fàbregas, per il quale Pavlovic ha dovuto alzare bandiera bianca. E per cui, oltre al danno anche la beffa, il giocatore degli ospiti non è stato neanche ammonito. Quando, a termini di regolamento, avrebbe dovuto esserci addirittura l'espulsione. Ieri Pavlovic ha effettuato gli esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. Questa la diagnosi: «Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell'osso peroneale senza interruzione della corticale».