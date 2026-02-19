Buone notizie per Pavlovic | niente frattura al perone Con il Parma o a Cremona ci sarà

Pavlovic è uscito dal campo senza fratture al perone dopo il colpo subito da Van der Brempt, che non è stato ammonito. L'incidente si è verificato durante il primo tempo della partita, quando il difensore ha cercato di bloccare l'avversario in velocità. I medici hanno visitato Pavlovic e hanno escluso danni seri, permettendogli di essere a disposizione per le prossime gare. La sua presenza contro il Parma o a Cremona resta in bilico, ma non ci sono rischi di infortuni gravi.

Sospiro di sollievo per Pavlovic. Il difensore serbo stamani si è sottoposto ad accertamenti dopo la violenta botta subita nel finale di primo tempo da Van der Brempt e la sostituzione obbligata all'intervallo. Gli esami hanno escluso fratture, ma hanno evidenziato un ematoma nella zona dei tessuti molli vicino al perone della gamba sinistra. Resta adesso da capire quale sarà il decorso dell'infortunio. Un po' di preoccupazione a Milanello c'è perché il referto medico ("Vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale") è di quelli che non lasciano tranquilli in vista di Milan-Parma di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buone notizie per Pavlovic: niente frattura al perone. Con il Parma o a Cremona ci sarà Milan, arrivano buone notizie: Pavlovic può essere convocato per la gara contro il LecceIl Milan può contare su una nuova opzione in difesa: Strahinja Pavlovic, infatti, è stato convocato per la partita contro il Lecce. WWE: Buone notizie per Dominik Mysterio, niente operazione, ecco quando può tornareDominik Mysterio evita l’intervento chirurgico dopo l’infortunio alla spalla subito alla AAA Guerra de Titanes. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pisa - Milan : 1 - 2 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche; Tra centrali e terzini, ecco cinque difensori per la 25a giornata al fantacalcio: scelte approvate; Maignan e l’Inter: Bastonati…. Milan, quando torna Pavlovic dall’infortunio: l’esito degli esamiInfortunio Pavlovic - Brutte notizie per il Milan nella sfida contro il Como. Pavlovic è stato sostituito a causa ... fantamaster.it FLASH | Milan-Como, cambio forzato per Pavlovic: le sue condizioniInfortunio Pavlovic - Brutte notizie per il Milan nella sfida contro il Como. Pavlovic è stato sostituito a causa ... fantamaster.it Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni x.com Dopo la vittoria con il Torino, arrivano altre buone notizie per il Bologna Con il rientro di Heggem e De Silvestri, Italiano ha la rosa quasi al completo facebook