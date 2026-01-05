Addio a Pier Francesco Guarguaglini l’uomo che ha reso grande Finmeccanica oggi Leonardo Aveva 88 anni

Se ne va Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo), all’età di 88 anni. Figura di spicco nel settore della difesa e dell’industria aerospaziale, ha contribuito significativamente allo sviluppo dell’azienda. La notizia è stata confermata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore industriale italiano.

Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica, è morto all’età di 88 anni. Il primo a darne notizia è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X scrive: «Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero». La lunga carriera di Guarguaglini. Classe 1937, Guarguaglini era originario di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Dopo una laurea in ingegneria elettronica all’università di Pisa, e successiva specializzazione negli Stati Uniti, ebbe una lunghissima carriera manageriale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Pier Francesco Guarguaglini, l’ex presidente di Finmeccanica è morto a 88 anni Leggi anche: Morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morto Pier Francesco Guarguaglini, Crosetto: «Ci lascia uno straordinario manager di Stato»; Addio a Pier Francesco Guarguaglini, manager che trasformò Finmeccanica e segnò la difesa italiana. Addio a Pier Francesco Guarguaglini, ex leader di Finmeccanica - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo ricorda come un uomo di straordinaria intelligenza e visione ... msn.com

Morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica - Lo ha annunciato il ministro Crosetto su X: «Uomo di intelligenza straordinaria e di visione». msn.com

È morto Pier Francesco Guarguaglini. Crosetto: "Straordinario manager di Stato, ha reso grande Finmeccanica" - Alla guida dell'azienda che oggi si chiama Leonardo dal 2002 al 2011, periodo di grande espansione e internazionalizzazione. huffingtonpost.it

