Milan-Parma domenica 22 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Milan ha deciso di schierare la formazione titolare contro il Parma, dopo aver recuperato la partita con il Como in settimana. La sfida si svolge domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00 a San Siro, attirando l'attenzione dei tifosi. I rossoneri puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i gialloblù cercano punti importanti per uscire dalla zona retrocessione. La partita promette emozioni e qualche sorpresa in campo.
Il Milan, dopo aver recuperato il turno col Como in settimana, affronta una nuova sfida a San Siro, stavolta contro il Parma. I rossoneri sono saliti a 54 punti dopo il pari con i lariani, arrivando a +8 sul quinto posto e mettendosi in sicurezza per quanto riguarda l’ingresso alla prossima Champions. Il Diavolo rimane. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
