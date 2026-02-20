Atalanta-Napoli domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

L’Atalanta ha annunciato la volontà di continuare la sua serie positiva contro il Napoli, che domenica 22 febbraio si sfideranno alle 15:00 alla New Balance Arena. La squadra bergamasca punta a ottenere il nono risultato utile consecutivo, rafforzando la propria posizione in classifica. La gara si preannuncia combattuta, con i padroni di casa decisi a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, che potrebbe influenzare la corsa europea di entrambe le squadre.

L'Atalanta vuole proseguire la grande risalita in campionato e attende il Napoli alla New Balance Arena domenica per cercare il nono risultato utile di fila e continuare a dare l'assalto alle posizioni nobili della classifica. La Dea ha fatto registrare 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 di Serie A è ha agganciato il.

