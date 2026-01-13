Como-Milan | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Il 15 gennaio alle ore 20:45, presso lo stadio Sinigaglia di Como, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16ª giornata della Serie A 2025-2026. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, illustrerà le tematiche legate alla partita, che si svolgerà nello stesso giorno. L’evento offrirà un’occasione per approfondire le strategie e le aspettative del club in vista di questa sfida.
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20:45 al 'Sinigaglia' di Como.
