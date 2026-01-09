Fiorentina-Milan | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Il 11 gennaio alle ore 15:00, al 'Franchi' di Firenze, si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista della partita contro la Fiorentina valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro con i media fornirà dettagli sulla sfida e sull'approccio della squadra in vista di questa importante giornata di campionato.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 11 gennaio alle ore 15:00 al 'Franchi' di Firenze. Ecco quando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

