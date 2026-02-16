Inter-Juventus Milan scontento per la direzione di gara Malumore rossonero anche per altri episodi arbitrali
Il Milan si mostra insoddisfatto per la decisione arbitrale durante Inter-Juventus, partita giocata sabato sera a San Siro. La squadra rossonera critica soprattutto l'espulsione di Pierre Kalulu, ex giocatore del Milan, che secondo loro avrebbe dovuto rimanere in campo. La società rossonera sottolinea anche altri episodi che hanno influenzato l’andamento della partita, alimentando il malcontento.
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il clamoroso strascico polemico di Inter-Juventus, partita vinta dai nerazzurri per 3-2 al 90' ma evidentemente falsata dall'espulsione, per doppia ammonizione inesistente, dell'ex rossonero Pierre Kalulu (oggi alla Juve) anziché dell'interista Alessandro Bastoni per simulazione, ha - seppur indirettamente - coinvolto anche il Milan. Il quale, sabato sera, era logicamente spettatore molto interessato di quanto accadeva a 'San Siro'. Forte dei tre punti conquistati a Pisa, infatti, il Milan avrebbe sia potuto guadagnare punti sulla Juventus, rivale per la qualificazione in Champions League sia accorciare sull'Inter capolista, per coltivare ancora speranze di Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, filtra malumore per la gestione arbitrale di Inter-Juventus ma non solo. Il punto
Il Milan si mostra insoddisfatto dopo la partita di sabato sera a San Siro, dove il 'Corriere dello Sport' segnala un malumore diffuso legato alle decisioni arbitrali.
