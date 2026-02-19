Infortunio Pavlovic tegola Milan | i tempi di recupero

Strahinja Pavlovic si è infortunato durante l’allenamento del Milan, una brutta notizia che preoccupa i tifosi. Il difensore serbo ha riportato un trauma al ginocchio, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. La squadra ora deve trovare soluzioni alternative in difesa, mentre i medici valutano l’entità del problema. Pavlovic era tra i protagonisti della rosa e la sua assenza si farà sentire nelle prossime partite. La società è in attesa di aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.

Oltre al pareggio arrivato in casa contro il Como, in casa Milan c'è da fare i conti con un'altra notizia negativa, ossia l'infortunio di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo ha lasciato il campo di gioco alla fine del primo tempo con Matteo Gabbia che è entrato al suo posto. Ora c'è apprensione per quelle che sono le condizioni del calciatore, con i rossoneri che potrebbero dover fare a meno di lui per la prossima partita contro il Parma. Al momento appare difficile immaginare una sua presenza in occasione della partita contro il Parma in programma domenica prossima.