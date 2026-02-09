Oggi il Milan si è ritrovato in campo dopo tre giorni di riposo. Leao si è unito di nuovo al gruppo, mentre Pulisic e Saelemaekers hanno svolto un lavoro personalizzato. Allegri spera di poter contare sul portoghese per la trasferta di Pisa.

Dopo tre giorni pieni di riposo, sono ripresi ieri gli allenamenti del Milan in vista della trasferta di venerdì a Pisa. Rafa Leao ha sudato insieme ai compagni, poi su Instagram ha postato un filmato del lavoro personalizzato che svolge quando non è a Milanello per rafforzare la muscolatura e sconfiggere definitivamente la pubalgia che lo limita da un po’. Non avendolo utilizzato martedì a Bologna, Allegri spera che il fastidio sia sparito quasi del tutto, in modo da poterlo schierare alla Cetilar Arena. Più in dubbio la disponibilità di Saelemaekers e soprattutto di Pulisic. Ieri i due hanno lavorato a parte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Leao di nuovo in gruppo. Lavoro personalizzato per Pulisic e Saelemaekers

Approfondimenti su Milan Leao

Oggi a Milan si sono svolti gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Cagliari.

Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan e spiega la situazione degli infortunati nel suo team.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Leao

Argomenti discussi: Perché Leao non gioca Bologna-Milan: il portoghese è in panchina, può entrare a gara in corso?; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna; Milan, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori, fino a quando ha firmato Füllkrug?; Milan show a Bologna, 0-3 al Dall'Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina.

Milan, Leao di nuovo in gruppo. Lavoro personalizzato per Pulisic e SaelemaekersIeri la ripresa dopo tre giorni riposo: Allegri punta a recuperare il portoghese per la trasferta di Pisa. Più in dubbio la disponibilità dell'ex Chelsea e del Belga ... msn.com

Milan, quando tornano Leao e Pulisic dagli infortuni: le ultimissimeTengono banco gli infortuni di Leao e Pulisic in casa Milan. L'attaccante portoghese ha ripreso a lavorare in gruppo e la sua ... fantamaster.it

MP – Iniziata oggi la preparazione a Pisa-Milan: Leao in gruppo, personalizzato per Pulisic e Saelemaekers x.com

«MILANELLO, SI RIPARTE! LEÃO TORNA IN GRUPPO PER IL PISA, MA PULISIC E SAELEMAEKERS RESTANO AL PALO: ECCO IL REPORT!» #Milanello #Leao #Pulisic #Allegri #PisaMilan #SerieA facebook