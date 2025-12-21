Era la mia eroina Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia Mancherà a me e ad Amal | è morta Ada Zeidler la sorella di George Clooney

Adelia “Ada” Zeidler, sorella di George Clooney, è morta di cancro a 65 anni. La notizia la dà People. “Mia sorella Ada era la mia eroina. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io sentiremo terribilmente la sua mancanza “, le parole dell’attore al giornale statunitense. Zeidler è morta nella sera del 19 dicembre “circondata dalle persone che amava”, al St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, Kentucky. Ada, che portava il nome della sua bisnonna, era nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

