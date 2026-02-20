Milan Baresi | Con Berlusconi ho capito subito che avrei trasformato i miei sogni in successi reali

Il 20 febbraio 1986 segnò una svolta epocale: con la firma che sancì il passaggio di proprietà, Silvio Berlusconi diede il via a una nuova era per il Milan. Per molti sostenitori rossoneri fu come rinascere, l'alba di una stagione di trionfi destinata a entrare nella leggenda. A quarant'anni di distanza da quel giorno, l'allora capitano Franco Baresi ricorda i momenti vissuti dall'avvento di Berlusconi in poi, tra grandi successi e momenti non ancora conosciuti. Ecco alcune delle parole dello storico numero 6 rossonero a 'Il Giornale'. Sulla prima visita di Berlusconi a Milanello: "Arrivò in elicottero in un mattino molto freddo, c'era la neve nei vialetti di Milanello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Baresi: “Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo? Dico che …”Franco Baresi ha ricordato come Silvio Berlusconi abbia voluto trasformare il Milan nella squadra più forte al mondo.

"Grazie per aver trasformato in realtà i miei sogni di bambino". Alcaraz si separa da FerreroCarlos Alcaraz annuncia la fine della collaborazione con Juan Carlos Ferrero, dopo oltre sette anni di partnership.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse; Così Berlusconi 40 anni fa ci trasformò nei migliori; Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: Rimasi folgorato, è stato fantastico; Quarant' anni fa Berlusconi comprò il Milan E fece la rivoluzione in dieci mosse.

Galliani: Per Berlusconi il Milan fu un atto d'amore. Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anniIl 20 febbraio è sempre una giornata speciale per i colori rossoneri perchè si ricorda quello che è successo nel 1986, cioè il passaggio del Milan da Giussy Farina a ... milannews.it

Baresi, Milan di Berlusconi? Difficile ripetere quel ciclo di successiFranco Baresi ricorda Berlusconi e il Milan dei grandi successi: Ci diede la famosa mission: diventare la squadra più forte al mondo. L'articolo Baresi, Milan di Berlusconi? Difficile ripetere quel ... msn.com

#Baresi a Il Giornale: "Sto benino. Ho ripreso a frequentare San Siro ed è già un bel passo avanti. #Berlusconi Difficile ripetere quel ciclo di successi. Ma il #Milan resterà un club storico per bacheca e tradizione, e sta lavorando sodo per alzare la sua compet - facebook.com facebook

. @acmilan, @FBaresi a @ilgiornale: “ #Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo Dico che …” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Baresi x.com