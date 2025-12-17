Carlos Alcaraz annuncia la fine della collaborazione con Juan Carlos Ferrero, dopo oltre sette anni di partnership. L'atleta esprime gratitudine e ricorda i momenti condivisi, sottolineando quanto questa decisione rappresenti un passaggio importante nel suo percorso professionale. La separazione segna un nuovo capitolo per il giovane tennista, che si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo.

© Agi.it - "Grazie per aver trasformato in realtà i miei sogni di bambino". Alcaraz si separa da Ferrero

AGI - "È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni insieme, io e Juanki abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà. Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un ragazzo, e per tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori pista. E mi è piaciuto molto ogni passo con te". Con queste parole, postate su Instagram, il tennista Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, annuncia la separazione dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. 🔗 Leggi su Agi.it

