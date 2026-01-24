Federica Torzullo parla l’uomo che la frequentava | Quel silenzio al telefono mi ha allarmato Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita

Federica Torzullo è al centro di una vicenda che ha suscitato preoccupazione. L’uomo che la frequentava ha raccontato di aver notato il suo silenzio al telefono, che lo ha allarmato. Secondo lui, Carlomagno avrebbe voluto eliminarla dalla sua vita, aumentando così il mistero e le tensioni intorno alla sua scomparsa. Questa testimonianza contribuisce a chiarire alcuni aspetti della vicenda, ancora in fase di approfondimento.

«Federica continuava a non rispondere al telefono e dopo un po’ ho cominciato a preoccuparmi davvero. Non era mai successo prima». È da qui che nasce l’allarme dell’uomo che da tempo frequentava Federica Torzullo, la 41enne uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno, a cui ora è stato contestato il reato di femminicidio ( per la prima volta in Italia dall’entrata in vigore della legge). L’uomo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Quarto Grado, ricostruendo le ore che precedono il delitto. «Non rispondeva al telefono». «Federica non rispondeva e ho iniziato a preoccuparmi seriamente.🔗 Leggi su Open.online

Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito" | Carlomagno rende piena confessioneIl nuovo compagno di Federica, un impiegato di 47 anni, ha raccontato ai carabinieri le ore di angoscia e incertezza seguite alla sua scomparsa.

Federica Torzullo ha tentato di difendersi fino alla fine: Carlomagno voleva rendere il corpo irriconoscibileFederica Torzullo ha tentato di opporsi fino all’ultimo, mentre Claudio Carlomagno cercava di rendere il suo corpo irriconoscibile, con ferite e tentativi di distruzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dentro la Notizia: Scomparsa Federica Torzullo: in corso scavi in una discarica Video; Femminicidio ad Anguillara, parla il marchigiano che frequentava Federica Torzullo: Il cellulare squillava a vuoto, poi più nulla; Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli; Federica Torzullo, è stato un femminicidio. Il procuratore capo di Civitavecchia: Siamo certi, aspettiamo la confessione.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»Claudio Carlomagno sarebbe venuto a conoscenza della relazione solo pochi giorni prima dell’omicidio. Gli inquirenti dovranno stabilire se questo abbia contribuito a scatenare la violenza ... open.online

L’omicidio di Federica Torzullo: Carlomagno non parla, potrebbe aver premeditato tuttoIl marito di Federica Torzullo non confessa, non parla e non collabora. Ma chi indaga ha pochi dubbi e si cercherebbe anche un complice di Carlomagno ... ultimenotizieflash.com

Quarto Grado. . L’ultimo faccia a faccia tra Federica Torzullo e il marito è stato fatale. Forse l'uomo ha covato troppo a lungo rabbia e gelosia come dimostra un messaggio audio di settembre che vi facciamo sentire in esclusiva a #Quartogrado - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com