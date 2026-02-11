Kaladze | Il mio Milan era una famiglia Maignan? Uno dei portieri più forti al mondo

Kakhaber Kaladze ricorda con affetto i suoi anni al Milan, definendo la squadra come una vera famiglia. L’ex difensore georgiano elogia anche Maignan, considerandolo uno dei portieri più forti al mondo. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, Kaladze ha parlato della sua esperienza e dei giocatori che ha incontrato nel club rossonero.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, ma non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul Milan di Ancelotti che era ricco di campioni e il Milan di oggi: «Come ho detto, la qualità è scesa in generale quindi è difficile fare paragoni. Il segreto del nostro successo non stava, comunque, solo nel livello dei calciatori: il mio Milan era una famiglia, andavamo spesso a cena fuori ed eravamo molto uniti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nelson Dida si apre in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del momento del club e di Maignan.

Kaladze: Non è più il mio Milan, non c'è Berlusconi... Una volta chiamò Putin davanti a meKakhaber Kaladze è stato uno dei giocatori che ha fatto parte del Milan che ha vinto due Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport,. tuttomercatoweb.com

Kaladze: Tutto il calcio italiano è cambiato. Leao fondamentale per il MilanPer Kakhaber Kaladze non è più il Milan dei suoi tempi. L'ex difensore rossonero ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna. tuttomercatoweb.com

Kaladze ha individuato in Pavlovic il suo erede tra i giocatori del Milan di oggi e spiega anche il perché "È mancino e fisico come me. Poi è ancora giovane, può migliorare, ma è sulla buona strada" Poi su Rafa Leao: "Viene criticato tanto, ma è fortissimo - facebook.com facebook

Khakaber #Kaladze alla #GdS: “Chi mi piace di più del #Milan #Pulisic ha fiuto del gol, poi facile dire #Modric, a dispetto dell'età, che è più vicina alla mia che a quella di molti suoi avversari. E non dimentico #Maignan, uno dei portieri più forti al mondo.” x.com