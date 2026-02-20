Milan | 40 anni dall’inizio dell’era Berlusconi

Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi acquistò l’AC Milan da Giuseppe Farina, cambiando radicalmente il destino del club. La sua decisione portò a investimenti importanti e a una strategia vincente che rinnovò la squadra. Quarant’anni dopo, i tifosi ricordano ancora quell’episodio come l’inizio di un nuovo capitolo per i rossoneri. La proprietà di Berlusconi ha portato successi e grandi vittorie, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

Esattamente quarant'anni fa, il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi completava l'acquisizione dell'AC Milan da Giuseppe "Giussy" Farina, segnando l'avvio di un'epoca leggendaria che avrebbe trasformato i rossoneri da squadra in crisi in una potenza mondiale. Il club, reduce da anni difficili con debiti pesanti e un passato in Serie B, trovava in Berlusconi non solo un salvatore economico, ma un presidente appassionato, tifoso fin da bambino, pronto a investire passione, visione e risorse per riportare il Milan ai vertici Adriano Galliani, storico amministratore delegato e braccio destro di Berlusconi per decenni, ha ripercorso quei momenti in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando l'aspetto umano e affettivo dell'operazione.