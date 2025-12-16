5 episodi che racconteranno anche i cambiamenti dell' Italia dall' era Berlusconi fino ai social network

Dall'era Berlusconi ai social network, l'Italia ha attraversato profonde trasformazioni nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Fabrizio Corona, noto come il “Re dei paparazzi”, incarna queste evoluzioni, tra notorietà, polemiche e cambiamenti sociali. In questo articolo, ripercorreremo cinque episodi chiave che riflettono le dinamiche di un paese in costante mutamento.

Genio della comunicazione o manipolatore? Questa la domanda che in molti si fanno su Fabrizio Corona, personaggio tv e imprenditore considerato il "Re dei paparazzi". La risposta (forse) si troverà su Netflix il prossimo gennaio quando verrà diffusa la docuserie Io sono notizia. 5 puntate che racconteranno non solo la sua vita ma anche le trasformazioni dell'Italia dagli anni 90 a oggi.

