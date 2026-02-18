Giorgia Meloni critica nuovamente i giudici, sostenendo che la decisione sulla Sea Watch sorprende negativamente. La premier si riferisce alla sentenza che ha prosciolto la comandante Rackete, definendola ingiusta e ingiustificata. Meloni afferma che alcuni magistrati hanno permesso di superare un blocco di polizia, giustificando così l’immigrazione illegale. La situazione alimenta il dibattito sulla legalità delle azioni delle ONG e sulla gestione dell’immigrazione nel paese. La polemica continua a divampare tra politica e giustizia.

“Non solo all’epoca la Rackete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa. Oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni che in un video sui social ha commentato la sentenza del Tribunale di Palermo sul risarcimento a favore di Sea Watch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni di nuovo all’attacco dei giudici: “Decisione su Sea Watch lascia senza parole”

