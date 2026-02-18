Meloni di nuovo all’attacco dei giudici | Decisione su Sea Watch lascia senza parole
Giorgia Meloni critica nuovamente i giudici, sostenendo che la decisione sulla Sea Watch sorprende negativamente. La premier si riferisce alla sentenza che ha prosciolto la comandante Rackete, definendola ingiusta e ingiustificata. Meloni afferma che alcuni magistrati hanno permesso di superare un blocco di polizia, giustificando così l’immigrazione illegale. La situazione alimenta il dibattito sulla legalità delle azioni delle ONG e sulla gestione dell’immigrazione nel paese. La polemica continua a divampare tra politica e giustizia.
“Non solo all’epoca la Rackete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa. Oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni che in un video sui social ha commentato la sentenza del Tribunale di Palermo sul risarcimento a favore di Sea Watch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave SeaWatch 3 nel 2019. Al timone della nave all'epoca c'era la comandante Carola #Rackete, che il 29 giugno facebook