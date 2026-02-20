Microsoft ha un piano per salvare in eterno i dati più importanti dell'umanità | cos'è il Project Silica
Microsoft ha lanciato il progetto Silica, un piano per conservare i dati più preziosi dell’umanità. La causa è la paura che i supporti tradizionali si deteriorino nel tempo, perdendo informazioni fondamentali. Per farlo, l’azienda utilizza lastre di vetro borosilicato, resistenti e durevoli, che possono conservare dati per almeno un decennio. Questa tecnologia punta a preservare ricordi storici, documenti e informazioni scientifiche in modo sicuro e duraturo. La prima sperimentazione riguarda la memorizzazione di file digitali critici.
Microsoft sfida l'erosione del tempo con una lastra di vetro borosilicato capace di custodire dati per 10.000 anni. Grazie a incisioni laser ed esplosioni al plasma, un sopporto grande quanto una fotografia può diventare un archivio potenzialmente"immortale" e indistruttibile per tutelare i patrimoni culturali e scientifici dell'umanità.🔗 Leggi su Fanpage.it
