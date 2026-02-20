Microsoft ha un piano per salvare in eterno i dati più importanti dell'umanità | cos'è il Project Silica

Microsoft ha lanciato il progetto Silica, un piano per conservare i dati più preziosi dell’umanità. La causa è la paura che i supporti tradizionali si deteriorino nel tempo, perdendo informazioni fondamentali. Per farlo, l’azienda utilizza lastre di vetro borosilicato, resistenti e durevoli, che possono conservare dati per almeno un decennio. Questa tecnologia punta a preservare ricordi storici, documenti e informazioni scientifiche in modo sicuro e duraturo. La prima sperimentazione riguarda la memorizzazione di file digitali critici.