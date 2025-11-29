Cos'è successo nel caso Mps-Mediobanca e che ruolo ha avuto il governo Meloni | le carte dell'inchiesta

La procura di Milano, che indaga su Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri, ha ricostruito le tappe della scalata che ha coinvolto prima Monte dei Paschi di Siena, poi Mediobanca, con l'obiettivo di "ottenere il controllo di Assicurazioni Generali". E anche il governo avrebbe giocato una parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

