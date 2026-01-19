Cos'è il Board of Peace il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell'Italia

Il Board of Peace, promosso da Donald Trump, è un piano internazionale volto a gestire la transizione e la ricostruzione di Gaza. L’Italia ha deciso di partecipare ufficialmente a questo tavolo di coordinamento, assumendo un ruolo attivo nel supporto alla stabilizzazione e allo sviluppo della regione. La partecipazione italiana mira a favorire un approccio condiviso e sostenibile per la ripresa di Gaza.

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata Gaza, i primi contatti per il Board of Peace: come funzionerà la fase 2 del piano di pace di Trump?

Sono stati avviati i primi contatti per la formazione del Board of Peace a Gaza, nell’ambito della fase 2 del piano di pace di Trump. Al momento, i membri confermati dalla Casa Bianca includono figure di rilievo come il presidente Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, Jared Kushner e altri esperti internazionali. Questa fase mira a favorire il dialogo e la stabilità nella regione attraverso un processo strutturato e multilaterale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’Italia - L'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it

