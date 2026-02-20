Michele Bravi rivela un retroscena curioso che forse non conoscevi sul premio del Festival di Sanremo – VIDEO
Michele Bravi ha raccontato un dettaglio interessante legato al premio vinto a Sanremo, fatto che pochi conoscono. Durante un'intervista, ha spiegato che il trofeo viene consegnato in modo particolare, con una cerimonia nascosta ai media. Bravi ha anche condiviso di aver scoperto questa tradizione solo dopo aver ricevuto il premio, sorprendendosi di questa usanza poco visibile. La scena si svolge dietro le quinte, lontano dagli occhi del pubblico. La rivelazione aggiunge un tocco di mistero a uno degli eventi più seguiti in Italia.
Con un divertente TikTok Michele Bravi ha rivelato un retroscena molto curioso sul premio del Festival di Sanremo. Ecco di cosa si tratta. Il Festival di Sanremo sta ufficialmente tornando, ma prima del suo inizio c’è una macchina organizzativa che precede tutto quello che poi si vedrà andare in onda. A portare alla luce un curioso retroscena è Michele Bravi, tra i Big in gara in questa edizione della kermesse canora. In particolare il cantautore ha rivelato un aneddoto, che non tutti conoscono, sull’ambito premio di Sanremo, l’ormai iconico Leone d’oro. In un reel pubblicato su TikTok, Michele Bravi ha mostrato un video dove si vede lui davanti a un white screen con in mano una base.🔗 Leggi su Novella2000.it
