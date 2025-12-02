Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026

MILANO – Michele Bravi sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. A quattro anni dalla sua ultima partecipazione con Inverno dei fiori, il cantautore si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Per Bravi, originario di Città di Castello (PG), il 2026 segna un grande ritorno, dopo le esperienze del 2017 con Il diario degli errori (quarto posto) e del 2022 con Inverno dei fiori (decimo posto). Due brani che hanno messo in luce la sua sensibilità interpretativa e la capacità di affrontare temi profondi con autenticità e rigore artistico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026

