L’orrore del campo di concentramento e poi una vita in polizia | le chiavi di Orvieto a Michelangelo Onigi

Orvieto ha celebrato il 105º compleanno di Michele Onigi, ex poliziotto e sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald. La città gli ha consegnato le chiavi, riconoscendone il percorso di vita segnato da esperienze difficili e dalla dedizione al servizio pubblico. Un momento di riflessione e memoria che testimonia l’importanza di preservare la memoria storica e i valori di resistenza e umanità.

Orvieto ha reso omaggio a Michele Onigi, poliziotto in pensione già sopravvissuto a Buchenwald: le chiavi della città e un evento celebrativo per il suo 105esimo compleanno.Oggi, 16 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Orvieto, il sindaco Roberta Tardani, alla presenza del questore di. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

