Esclusiva | Michelangelo le immagini nascoste nel ritratto di Vittoria Colonna | la scoperta della ricercatrice Valentina Salerno

Nel ritratto di Vittoria Colonna di Michelangelo, conservato al British Museum, la ricercatrice Valentina Salerno ha individuato immagini nascoste, rivelando nuovi dettagli sull’opera e sulla figura della musa. Questa scoperta offre uno sguardo originale sull’arte e l’intimità del celebre artista, arricchendo la comprensione del dipinto e della sua storia. Di seguito, i dettagli della scoperta e le interpretazioni proposte dalla studiosa.

All’interno dell’opera d’arte dedicata alla musa ispiratrice di Michelangelo Buonarroti, Vittoria Colonna, e conservata al British Museum di Londra la ricercatrice indipendente Valentina Salerno ha individuato una serie di immagini nascoste (link pezzo testuale principale versione lunga per il sito ed extra che caricheranno stasera). Scoperte che potrebbero aprire un nuovo capitolo nella storia dell’arte e nella comprensione del rapporto tra il genio del Rinascimento e la nobile poetessa. Un impressionante studio, quello di Salerno, partito dall’analisi della morte del poliedrico artista, che ha intrecciato le vicende, le opere e i documenti riguardanti oltre ottocento personaggi storici a lui collegati; parte dei risultati di questa indagine confluiranno nel saggio scientifico Michelangelo, gli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esclusiva | Michelangelo, le immagini nascoste nel ritratto di Vittoria Colonna: la scoperta della ricercatrice Valentina Salerno Leggi anche: Michelangelo Buonarroti, dalla ricerca inedita di Valentina Salerno il progetto di una docu-serie tv Leggi anche: Le immagini della maxi piantagione di marijuana scoperta nel Cagliaritano: sette serre con oltre 9mila arbusti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Michelangelo e le immagini segrete nel ritratto di Vittoria Colonna. Michelangelo e il “pizzino” per salvare la sua Vittoria - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Michelangelo e il “pizzino” per salvare la sua Vittoria" pubblicato il 23 Dicembre 2025 a firma di David Perluigi ... ilfattoquotidiano.it

