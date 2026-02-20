Michelangelo il tesoro ritrovato | scoperti 20 lavori L' artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire

Lo scorso anno, un team di studiosi ha scoperto 20 lavori di Michelangelo nascosti tra le pareti di una vecchia soffitta romana. La scoperta ha rivelato che l’artista non ha mai bruciato i suoi bozzetti come si pensava, ma li ha conservati gelosamente. Tra i fogli, ci sono schizzi e appunti che offrono nuove prospettive sulla sua ricerca artistica. La scoperta apre uno spiraglio sui momenti finali della vita di Michelangelo, lasciando aperta la domanda su cosa avrebbe fatto con quei lavori.

All'ombra del Cupolone di San Pietro, dalla primavera dell'anno scorso, è attivo un Comitato scientifico ad altissimo livello destinato a riscrivere gli ultimi giorni di vita di Michelangelo Buonarroti, svelando un mistero storico lungo cinque secoli e sul quale nemmeno il suo biografo ufficiale, Giorgio Vasari, era riuscito a far luce. Dove erano finite e che fine hanno fatto centinaia di bozzetti, cartoni, cere, disegni, sanguigne, sculture che il Divin Artista, quasi novantenne, teneva nella sua casa di Roma quando morì? Perché - questo è il punto - non corrisponde al vero che le centinaia di opere presenti nella dimora romana di via Macel de' Corvi, furono bruciate dallo stesso Michelangelo alcuni giorni prima di morire.