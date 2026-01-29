Un tesoro che riscrive l’evoluzione | scoperti in Cina 91 nuovi animali sopravvissuti a un’estinzione di massa

In una cava della provincia di Hunan, nel sud della Cina, sono stati trovati 91 nuovi animali che sembravano scomparsi da milioni di anni. Gli scavi portano alla luce un tesoro di fossili che cambiano la nostra idea sull’evoluzione e sulla sopravvivenza di alcune specie durante un’estinzione di massa. È un ritrovamento che fa discutere gli esperti e apre nuove piste di ricerca.

In una piccola cava della provincia di Hunan, nel sud della Cina, è emerso uno dei ritrovamenti paleontologici più impressionanti del secolo. Gli scienziati dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno annunciato la scoperta di oltre 50mila fossili concentrati in uno spazio minuscolo: 12 metri di altezza, 30 di lunghezza e 8 di larghezza. Il risultato? Più di 150 specie identificate, di cui 91 completamente nuove per la scienza. Han Zeng, il ricercatore che ha guidato lo studio pubblicato su Nature, ha descritto il sito come "straordinario". Tra il 2021 e il 2024, il team ha vissuto momenti di pura meraviglia realizzando che quegli antichi organismi erano "proprio lì, sulla roccia".

