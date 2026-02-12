Un Redivivo Michelangelo un disegno ritrovato per la Sistina all' asta nel 2026

Un piccolo disegno di Michelangelo, mai visto prima, sarà messo all’asta nel 2026. Si tratta di un foglietto di appena 13,5x11,5 centimetri, con un disegno a sanguigna che raffigura un piede. Gli esperti di Christie's l’hanno riconosciuto come un’importantissima bozza autografa del maestro, preparatoria per il piede destro della sibilla Libica, che si trova nella volta della Sistina. È un ritrovamento che potrebbe cambiare la storia di uno dei capolavori più famosi al mondo.

Un minuscolo foglietto (13,5x11,5) mai documentato, che raffigura un anonimo piede ombreggiato a sanguigna, è stato autenticato dagli esperti di Christie's come un rarissimo disegno autografo di Michelangelo preparatorio per il piede destro della sibilla Libica, che troneggia tra le vele, nella zona mediana della volta, della cappella Sistina. Nel confronto fra il disegno ritrovato e la stesura finale ad affresco la differenza è notevole; nel primo caso il piede è appena appoggiato a terra con eleganza in un leggero arco della pianta. Nell'affresco, invece, la Sibilla, nel suo dinamico scatto di alzarsi, determina la particolare posizione del piede, poggiato solo sulle falangi, che l'artista rappresenta scorciato con grande tensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un disegno di Michelangelo è stato venduto a oltre 27 milioni di dollari.

