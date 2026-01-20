Svimez lunedì 26 la presentazione del rapporto annuale sull’economia e la società nel Mezzogiorno

Lunedì 26 gennaio alle ore 17, presso la Domus Ars a Napoli, si terrà la presentazione del Rapporto Svimez 2025. L’evento offre un’analisi dettagliata sull’economia e la società del Mezzogiorno, fornendo spunti di riflessione sulle principali dinamiche socio-economiche della regione. Un momento di confronto importante per comprendere le sfide e le opportunità del Sud Italia.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 17, presso la Domus Ars, in via Santa Chiara 10, Napoli, si terrà la presentazione del Rapporto Svimez 2025 – L’economia e la società del Mezzogiorno, uno dei principali appuntamenti di analisi e riflessione sulle dinamiche socio-economiche del Sud Italia. L’iniziativa, organizzata e coordinata da Asprom– Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, offrirà un quadro aggiornato delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche che interessano il Mezzogiorno, mettendo in luce criticità strutturali e nuove opportunità di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025: economia, società e prospettive di sviluppo del MezzogiornoIl Rapporto SVIMEZ 2025 offre un'analisi approfondita sull'economia e la società del Mezzogiorno, evidenziando le principali sfide e prospettive di sviluppo.

