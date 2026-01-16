Il blackout di Internet in Iran potrebbe durare fino a marzo

Il blackout di Internet in Iran, attuato dal governo per limitare le proteste, potrebbe protrarsi fino a marzo. Questa interruzione, che ha già superato la durata di quella del 2019, ha effetti significativi sulla comunicazione e sull'accesso alle informazioni nel paese. La sospensione della connessione rappresenta una misura di controllo che influisce sulla vita quotidiana e sulle attività di cittadini e organizzazioni internazionali.

L’ interruzione della connessione web imposta dal regime di Teheran nel tentativo di reprimere le proteste antigovernative ha già superato come lunghezza quello del 2019. Ma è solo l’inizio: Issa Zarepour, ministro delle Comunicazioni, ha infatti annunciato alla tv di Stato che «per ragioni di sicurezza» il blocco all’accesso a Internet continuerà a tempo indeterminato, aggiungendo che in ogni caso non è previsto un ripristino completo prima di Nowruz, il capodanno persiano che nel 2026 cadrà il 20 marzo. LEGGI ANCHE: Iran, chi potrebbe andare al potere dopo la caduta del regime?. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il blackout di Internet in Iran potrebbe durare fino a marzo Leggi anche: Iran, il blackout di Internet potrebbe durare «fino a marzo». Media: «Le forze armate Usa sono pronte a un eventuale attacco» – La diretta Leggi anche: Anatomia di un blackout: l’Iran è senza internet (e non è una novità) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Iran, il blackout di Internet sta oscurando la repressione; L’Iran spegne internet: il blackout come arma contro le proteste; Iran, le testimonianze: “Internet bloccato, non sentiamo le nostre famiglie da una settimana”; Iran, blackout di Internet e caccia a Starlink per oscurare le proteste. Media, il blocco di Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo - L'Iran ha intenzione di mantenere il blackout di Internet a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, a fine marzo: lo scrive IranWire, citato da Iran International. corrieredellosport.it

