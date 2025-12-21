Approvata la manovra di stabilità all’Ars dopo una lunga maratona notturna
Dopo una lunga seduta durata oltre otto ore, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra di stabilità. La discussione, caratterizzata da tensioni e votazioni, si è conclusa nella notte del 21 dicembre. L’approvazione rappresenta un passo importante per le politiche finanziarie dell’isola. ABBONATI A DAYITALIANEWS
ABBONATI A DAYITALIANEWS Otto ore di lavori e tensioni in aula. Dopo oltre otto ore di seduta, tra votazioni e sospensioni, l’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera alla legge finanziaria nel cuore di questa notte, 21 dicembre. Il testo è stato approvato con 29 voti favorevoli e 23 contrari, al termine di un confronto acceso tra maggioranza e opposizione. Lo scontro sulle tabelle e la richiesta del M5S. L’approvazione della manovra è arrivata con più di un’ora di ritardo rispetto al calendario concordato in Conferenza dei capigruppo. A causare lo slittamento è stata la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che ha chiesto di votare le tabelle per parti separate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Sicilia, Manovra di Stabilità 2026: all’Ars entro il 5 novembre
Leggi anche: Urbanistica, la Procura non si arrende: “C’è ancora altro da scoprire, sarà una lunga maratona”
Manovra 2026, quando sarà approvata? Il calendario e l'iter in Parlamento - Attualmente il testo della Legge di Bilancio per il 2026 è in Commissione al Senato, dove sono in discussione gli emendamenti presentati al testo originale e dove pochi giorni fa sono state dichiarate ... tg24.sky.it
Manovra, #Lega: Approvata nostra norma per definizione contenzioso #quotelatte @GiorgioBergesio #Testor @MarcoDreosto @marabizzotto @LegaSalvini #latte x.com
Il Comune di Capizzi nella manovra regionale di Bilancio approvata il 30 Luglio scorso è risultato beneficiario di 3 interventi per complessivi euro 150.000 . Si ringraziano i deputati : On. le Bernardette Grasso per aver destinato euro 50.000 per rigenerazione c - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.