Approvata la manovra di stabilità all’Ars dopo una lunga maratona notturna

Dopo una lunga seduta durata oltre otto ore, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra di stabilità. La discussione, caratterizzata da tensioni e votazioni, si è conclusa nella notte del 21 dicembre. L'approvazione rappresenta un passo importante per le politiche finanziarie dell'isola.

Otto ore di lavori e tensioni in aula. Dopo oltre otto ore di seduta, tra votazioni e sospensioni, l'Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera alla legge finanziaria nel cuore di questa notte, 21 dicembre. Il testo è stato approvato con 29 voti favorevoli e 23 contrari, al termine di un confronto acceso tra maggioranza e opposizione. Lo scontro sulle tabelle e la richiesta del M5S. L'approvazione della manovra è arrivata con più di un'ora di ritardo rispetto al calendario concordato in Conferenza dei capigruppo. A causare lo slittamento è stata la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che ha chiesto di votare le tabelle per parti separate.

