Meta ora propone di portare il metaverso su ogni smartphone
Meta ha deciso di rendere il metaverso accessibile su tutti gli smartphone, seguendo una strategia più orientata al mobile. Questa scelta nasce dalla crescente domanda di esperienze digitali semplici e immediatamente fruibili. L’azienda sta lavorando per integrare Horizon Worlds direttamente nei dispositivi di uso quotidiano, senza bisogno di dispositivi hardware dedicati. La mossa potrebbe aprire nuove possibilità di utilizzo al pubblico più ampio e cambiare le regole del settore.
Questo testo analizza una recente virata strategica di Meta nel panorama del metaverso, evidenziando una priorità mobile-first per Horizon Worlds e una separazione netta tra Horizon Worlds e la piattaforma Quest. L'approccio privilegiato si concentra su contenuti di terze parti e su un'offerta sempre più centrata sul mobile, interpretando i segnali di mercato e i dati del 2025. ridisegno di horizon worlds e quest. come parte di una revisione, Meta divide Horizon Worlds dalla piattaforma Quest, configurandole come due prodotti distinti. sul fronte quest, l'attenzione si sposta sugli sviluppatori esterni piuttosto che su contenuti proprietari.
