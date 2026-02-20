Meta rinuncia alla realtà virtuale per sfidare Roblox su smartphone

Meta ha deciso di abbandonare la realtà virtuale per concentrarsi sulla sfida a Roblox sui dispositivi mobili. La decisione deriva dal fallimento di Reality Labs, che non ha portato i risultati sperati. La società ha annunciato una profonda ristrutturazione, tagliando investimenti e ridimensionando i progetti legati alla realtà virtuale. Ora Meta punta a sviluppare giochi e applicazioni più accessibili tramite smartphone, cercando di conquistare una fetta di mercato più ampia. La mossa potrebbe cambiare le strategie future dell’azienda nel settore digitale.

(Adnkronos) – Meta ridimensiona drasticamente le ambizioni di Reality Labs e avvia una ristrutturazione che segna la fine dell'integrazione forzata tra hardware e software. Dopo aver tagliato il 10% della forza lavoro della divisione e chiuso tre studi di sviluppo interni, l'azienda guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato una separazione netta tra la piattaforma Quest.