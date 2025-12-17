Fialdini e Fognini faccia a faccia da Bruno Vespa | Molto ferita da una frase Lui replica con una domanda pungente
Nel corso di Porta a Porta, Fialdini e Fognini si sono confrontati su questioni delicate legate a Ballando con le stelle e al caso 'lastra gate'. La discussione ha portato a tensioni e polemiche, con accuse e risposte dirette, evidenziando le tensioni tra i protagonisti e l’interesse pubblico intorno al celebre programma televisivo.
Ballando con le stelle si avvicina alla finale, ma il caso 'lastra gate' continua a far discutere. A sollevare dubbi sugli infortuni di Francesca Fialdini sarebbe stato proprio Fabio Fognini ed entrambi, ospiti di Porta a Porta nello speciale dedicato al dance show di Rai 1 insieme a tutti i. 🔗 Leggi su Today.it
Francesca Fialdini sul Lastra Gate: “Ecco cosa mi è dispiaciuto: ci sono rimasta male” - Francesca Fialdini torna sul Lastra Gate a “Porta a Porta” e ammette cosa le è dispiaciuto: “Ci sono rimasta male” ... dilei.it
Francesca Fialdini torna sul lastra gate e fa una rivelazione - In queste ore Francesca Fialdini è tornata a parlare del caso del lastra gate, facendo una rivelazione inedita che non è passata inosservata. novella2000.it
