Previti difende Siracusano a Messina, accusando l’aggressività dell’ex sindaco di essere il risultato di una grande fragilità, dopo che Siracusano ha reagito con toni duri alle critiche sulla gestione della città.

Messina, la Politica tra Autonomia e Eredità: Previti Scava le Radici del Consenso e Accende il Dibattito. Messina è al centro di un acceso dibattito politico. L’ex assessore comunale Carlotta Previti ha sollevato questioni cruciali sulla natura del consenso elettorale e sull’autonomia dei leader locali, distinguendo tra chi costruisce un proprio percorso politico e chi beneficia di dinamiche di potere preesistenti. L’intervento, rilasciato il 12 febbraio 2026, mira a fare luce sulle complesse dinamiche che hanno portato all’elezione del sindaco Federico Basile e a valorizzare il ruolo dell’onorevole Matilde Siracusano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cateno De Luca torna a criticare il sindaco di Messina, Federico Basile.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Messina, Previti difende Siracusano: l’aggressività è il sintomo di una grande fragilità.

Messina, Previti difende Siracusano: l’aggressività è il sintomo di una grande fragilitàNel confronto politico sarebbe opportuno distinguere tra legittima dialettica e riscrittura opportunistica della storia recente. L’elezione dell’attuale Sindaco Basile è stata il risultato di una sce ... strettoweb.com

Forza Italia pro Siracusano e contro De Luca: Conta quello che ha fatto per MessinaMESSINA – Siamo già in campagna elettorale a Messina. E il clima s’accende dopo le dimissioni di Federico Basile. E già si è assistito a un botta e risposta, partito sui social, tra la sottosegretaria ... tempostretto.it

L'ex vicesindaco di Messina, Carlotta Previti, ora componente del Nucleo per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri, difende Matilde Siracusano nella polemica con Cateno De Luca: "L’aggressività verso chi produce risultati, spess - facebook.com facebook