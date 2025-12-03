Terremoto a Messina scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.5 ore 01:10 IT del 03-12-2025 a Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Prof= 120.5 Km #INGV_44757622 Vai su X

Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a sud di Messina - 6 è avvenuto a 7 km a nord di Itala, in provincia di Messina, alle 23:16 di ieri sera. Scrive rainews.it

Scossa di terremoto avvertita in provincia di Messina: epicentro e dati ufficiali Ingv - Nella serata di oggi, lunedì 2 dicembre 2025, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto M 3. Da centrometeoitaliano.it