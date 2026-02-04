Restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908 a Messina | un intervento per preservare il patrimonio storico

La storica baracca di Messina, simbolo del terremoto del 1908, sta per essere restaurata. Dopo anni di abbandono, i lavori sono partiti e dureranno circa due mesi. La Regione ha affidato il progetto a un’azienda specializzata, l’Annunziata di Danilo Loria, con l’obiettivo di preservare un pezzo importante della memoria della città.

**Messina, il restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908 è iniziato.** Con un intervento conservativo che andrà avanti per due mesi, la Struttura comissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione, Renato Schifani, ha affidato i lavori a un'azienda specializzata: l'Annunziata di Danilo Loria. Si tratta della baracca in legno, realizzata nel 1909, che fu costruita proprio subito dopo il terremoto che devastò Messina nel 1908. Oggi, da decenni abbandonata, è un luogo di memoria, un simbolo della resilienza di una città che, nel frattempo, ha visto i suoi quartieri affrontare nuove forme di degrado, di abbandono, di trasformazione.

