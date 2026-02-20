Merlini accertamenti sulla morte in casa

Marco Merlini, 49 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione a San Benedetto. La causa sembra essere un problema di cuore, che lo ha colpito mentre era in casa. La notizia ha lasciato sgomenti amici e clienti dello chalet ‘Reno’s 54’, che Merlini gestiva con passione da anni. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi di Merlini in questo momento difficile. Il suo nome è diventato un ricordo vivo tra chi lo conosceva bene.

Profondo cordoglio a San Benedetto e non solo, per l'improvvisa morte di Marco Merlini, 49 anni, titolare dello chalet 'Reno's 54'. La salma dell'imprenditore della balneazione, che durante l'inverno svolgeva attività alle dipendenze della Fi.Fa. Security di San Benedetto, è stata composta nell'obitorio dell'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli su disposizione della Procura della Repubblica per eventuali accertamenti, in attesa di riscontri sulla presenza di monossido di carbonio nella sua abitazione di via Tacito in zona Marina di sotto. Il corpo privo di vita di Marco Merlini è stato trovato a terra, nel soggiorno, mercoledì pomeriggio, dopo l'allarme fatto scattare dalla compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui.