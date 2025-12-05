Storie dal mondo in tempo reale | Cecilia Sala protagonista al Palacongressi
Il Moviti Fest propone un nuovo momento di confronto e narrazione: sabato 6 dicembre alle 9 al Palacongressi del Villaggio Mosè arriva Cecilia Sala, giornalista e autrice tra le più riconosciute della nuova scena italiana. L’incontro rientra nel programma delle attività di Agrigento Capitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
