Lo sport è protagonista delle feste grazie a Sky

Le feste sono ancora più emozionanti con Sky La Casa dello Sport. Preparati a vivere momenti unici grazie a una programmazione speciale, tra eventi live, grandi partite e produzioni originali. Sky ti accompagna nelle celebrazioni con un’offerta ricca di emozioni sportive, rendendo ogni festa indimenticabile.

La Casa dello Sport di Sky si prepara alle feste con una programmazione speciale, ricca di eventi live, grandi partite e produzioni originali. Durante il periodo natalizio, su Sky e NOW andranno in onda oltre 350 ore di sport, tra calcio, basket, tennis, motori, sci e molto altro, con una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali. Grande spazio alle produzioni originali, con 10 nuovi documentari dedicati ai protagonisti dello sport. Tra i titoli principali: 1996, l'anno di Del Piero, Federico Buffa Talks – Storie di Natale, gli speciali su Jannik Sinner, Sofia Goggia, Ronaldo il Fenomeno, Gattuso, il basket jugoslavo di The Lost Dream Team e il mito dello sci di Madonna di Campiglio con 3Tre – Il numero magico dello sci.

