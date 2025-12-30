Roma Zirkzee in cima alla lista | attesa e strategia sul mercato

Roma si prepara a definire il suo mercato, con Zirkzee in prima linea tra i nomi più discussi. L’attesa e le strategie sono al centro delle conversazioni, mentre il club valuta le migliori mosse per rafforzare la rosa. In questo contesto, il nome di Gasperini e le possibilità di un nuovo acquisto si intrecciano, creando un quadro di aspettative e pianificazione per la prossima stagione.

Il mercato della Roma ha un volto preciso, e da giorni ruota attorno a un nome che stuzzica l'immaginazione di Gian Piero Gasperini. Joshua Zirkzee è diventato il riferimento principale per rinforzare l'attacco giallorosso e, secondo quanto filtra dall'ambiente capitolino, avrebbe ormai sciolto ogni dubbio, indicando Roma come destinazione prioritaria. Una scelta maturata anche alla luce di una stagione inglese vissuta ai margini. Il rapporto con il Manchester United non ha mai davvero trovato continuità, e la convivenza con Rúben Amorim si è progressivamente incrinata. L'ultima prova sottotono contro il Newcastle United ha rappresentato l'ennesimo segnale di una distanza ormai difficile da colmare.

La Roma vuole rivoluzionare l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini - La Roma prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista del mercato di gennaio e guarda con decisione alla Premier League e alla Liga per rinforzare. tuttomercatoweb.com

La Roma punta su Zirkzee e Raspadori per rivoluzionare l’attacco a gennaio - La Roma pianifica una rivoluzione in attacco guardando a Zirkzee e Raspadori per rafforzare la squadra in vista della Champions League. newsmondo.it

Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com

Roma, parla Massara: "Nessun caso Ferguson. Zirkzee e Raspadori Sarà un mercato..." - facebook.com facebook

